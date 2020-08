Biserica Sf. Gheorghe-Nou - iluminata in rosu in Ziua de constientizare a violentelor impotriva crestinilor

"Am primit cu multa bucurie decizia Parlamentului si aprobarea pe care a dat-o presedintele Romaniei. Fiecare roman are datoria de a-si cunoaste istoria si pe cele mai reprezentative figuri ale istoriei nationale, cu atat mai mult cu cat este vorba despre Sfintii Martiri Brancoveni", a afirmat parohul bisericii, parintele Emil-Nedelea Caramizaru, potrivit basilica.ro.El a amintit ca in 2014, Anul comemorativ al Sfintilor Martiri Brancoveni in Patriarhia Romana, au avut loc mai multe manifestari in contextul implinirii a 300 de ani de la moartea martirica a Sfintilor Brancoveni. Printre acestea, in perioada 12 - 15 mai, la solicitarea Patriarhiei Romane, s-a numarat realizarea unei cercetari arheologice a mormantului domnitorului. Sfintele moaste au fost asezate apoi, dupa o randuiala speciala, intr-o racla confectionata la atelierele Patriarhiei.Potrivit sursei citate, in data de 16 august vor avea loc diverse manifestari publice "in semn de constientizare a violentelor si persecutiilor la care au fost si sunt supusi si astazi crestinii in lume". Astfel, intre orele 20,00 - 24,00, vor fi iluminate in rosu: Parlamentul, Guvernul, Arcul de Triumf din Bucuresti, Palatul Brancovenesc de la Mogosoaia, Biserica Sfantul Gheorghe-Nou, sediile autoritatilor publice centrale si locale.Initiata de deputatul Daniel Gheorghe, legea care prevede ca 16 august sa fie declarata drept Ziua nationala pentru comemorarea martirilor Brancoveni si de constientizare a violentelor impotriva crestinilor a fost promulgata in 16 iulie de presedintele Klaus Iohannis Biserica Sfantul Gheorghe-Nou este ctitorita si ocrotita de Sfantul Domnitor Constantin Brancoveanu, ale carui moaste se afla de 300 de ani in acest lacas de cult.