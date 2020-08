Bistrita-Nasaud: Masca devine obligatorie in spatiile publice deschise

Prefectura Bistrita-Nasaud a transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca o noua hotarare pentru limitarea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2 a fost aprobata de Comitetul Judetean Pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud."Pentru judetul Bistrita-Nasaud devine, astfel, obligatorie purtarea mastii de protectie corect, astfel incat sa fie acoperite nasul si gura, in spatiile publice deschise in care exista aglomerari de persoane, respectiv piete, targuri, oboare (piete agroalimentare, targuri de produse traditionale, targuri de masini, vanzare de produse in aer liber si alte asemenea), precum si in zonele de imbarcare si asteptare (statii de autobuz, de autocar, peroane din gari si autogari, platforme industriale)", se arata in comunicat.Sursa citata precizeaza ca aceasta masura trebuie aplicata de toate persoanele din judetul Bistrita-Nasaud care au implinit varsta de 5 ani, fiind exceptate persoanele care desfasoara activitati fizice intense si/sau in conditii de munca solicitanta (temperatura ridicata, umiditate crescuta).De asemenea, administratorii sau proprietarii spatiilor publice deschise au obligatia de a afisa la loc vizibil informatii privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile respective.Peste 900 de cazuri de Covid-19 au fost confirmate in judetul Bistrita-Nasaud de la inceputul pandemiei.