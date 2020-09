Bistrita-Nasaud: O femeie a fost gasita moarta langa calea ferata

La locul solicitarii au fost trimise echipajul de terapie intensiva mobila si un echipaj de prim-ajutor ale SMURD , care au constatat ca femeia prezenta leziuni incompatibile cu viata.Femeia decedata este o localnica din Cosbuc si nu se cunosc imprejurarile in care aceasta a ajuns in zona caii ferate si nici garnitura de tren care a acrosat-o.Politistii fac cercetari pentru a afla ce tren a fost implicat in incident si toate circumstantele in care a avut loc evenimentul.De asemenea, s-a dispus necropsia cadavrului, iar cazul a fost preluat de catre Biroul Judetean de Politie Transporturi.