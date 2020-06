Bistrita-Nasaud: Patru barbati care au rapit o femeie de 29 de ani, retinuti de politie. Unul dintre suspecti a avut o relatie cu victima

Ziare.

"Politistii din cadrul Politiei Orasului Sangeorz Bai au intervenit azi, in jurul orelor 02.00, ca urmare a unui apel 112, in care era sesizat faptul ca doi barbati ar fi rapit o femeie dintr-o locuinta dupa care ar fi urcat-o intr-un autoturism deplasandu-se inspre Nasaud. La scurt timp, politistii din cadrul Politiei Orasului Nasaud au oprit in trafic un autoturism in care se afla o femeie in varsta de 29 ani din Orastie si 4 barbati in varsta de 27 ani, 26 de ani, 24 ani si respectiv 29 ani, toti din Orastie, care au fost condusi la sediul Politiei", a transmis, sambata seara, IPJ Bistrita-Nasaud.Sursa citata a precizat ca politistii Serviciului de Investigatii Criminale au intocmit, in cauza, dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de lipsirea de libertate in mod ilegal, lovirea sau alte violente, distrugere si violare de domiciliu."In cursul zilei de azi, 27 iunie a.c, cei 4 suspecti au fost retinuti pentru comiterea infractiunilor sesizate si au fost depusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul IPJ Bistrita-Nasaud urmand a fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva", a mai transmis IPJ Bistrita-Nasaud.Surse judiciare au precizat ca unul dintre suspecti a avut in trecut o relatie cu victima.