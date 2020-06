Bistrita-Nasaud: Personalul cabinetelor de medicina de familie, testat gratuit pentru noul coronavirus

Ziare.

"In urma discutiilor purtate intre Gabriel Lazany, managerul Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, si Dumitru Niculai, presedintele Asociatiei Profesionale a Medicilor de Familie Bistrita-Nasaud, s-a stabilit demararea procedurii de testare COVID-19 a personalului medical - medici si asistenti medicali - din cabinetele medicilor de familie din intreg judetul Bistrita-Nasaud, in Laboratorul de biologie moleculara RT-PCR al spitalului. Testarea personalului se va face in mod gratuit, finantarea testelor fiind asigurata de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud", se arata intr-un anunt postat pe pagina de Facebook a SJU.Medicii de familie si asistentii medicali se pot programa pentru testare telefonic, de luni pana vineri, iar recoltarea probelor se va realiza in zilele de marti si joi, in incinta SJU Bistrita, langa cortul de triaj.Rezultatele vor fi comunicate prin posta electronica, in termen de 48 de ore de la recoltare.