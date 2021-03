Blue Air introduce 15 rute noi in orarul de vara 2021 de pe al doilea aeroport al tarii. Biletele sunt la preturi irezistibile

Noile destinatii care vor fi operate de la Cluj sunt: Londra Heathrow, Milano Linate, Amsterdam Schiphol, Barcelona , Burgas, Bruxelles, Constanta, Dublin, Hamburg, Koln, Larnaca, Madrid, Paris Charles de Gaulle, Roma si Stuttgart. Aeroportul International de la Cluj este al doilea aeroport al tarii, ca dimensiuni, trafic de pasageri, numar de zboruri si importanta.Zborurile sunt deja disponibile pentru rezervare, iar preturile pornesc de la 15,99 euro/segment, taxe si o schimbare gratuita a datelor de calatorie incluse.CITESTE SI: Blue Air va suplimenta zborurile pe ruta Bucuresti-Londra in perioada sarbatorilor de iarna. Biletele pornesc de la 29,99 euro Cu ocazia zilei de 8 martie, Blue Air desfasoara campania Clujul Zboara cu Blue Air, oferind un discount de 10% pentru toate zborurile catre si dinspre Cluj Napoca, catre toate noile destinatii incluse in Orarul de Vara.Pentru a marca Ziua Internationala a Femeii, campania include astazi activari in mai multe locatii surpriza din Cluj Napoca, unde toate doamnele si domnisoarele care se vor intalni cu echipajele de mesageri ai primaverii in uniformele albastre ale Blue Air vor primi un cadou surpriza, impreuna cu promocodul care ofera un discount de 10% pentru toate rezervarile efectuate pe websiteul companiei.Noul program de zboruri regulate de pe Aeroportul din Cluj va optimiza oferta de calatorie a romanilor din regiunea Cluj, oferindu-le conexiuni eficiente cu destinatii europene de interes major atat pentru segmentul de leisure cat si pentru business.