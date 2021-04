Surpriza pentru soferul unui BMW, angajat intr-o depasire pe dubla linie continua. In capatul coloanei era o masina de politie VIDEO

Pe un drum extraurban cu o banda in directia deplasarii, doua benzi in directie inversa si linie dubla continua ce separa cele doua sensuri, circula o coloana de automobile, primul automobil din coloana fiind a politiei.Un BMW Seria 5, aflat ceva mai in spate, n-a mai avut rabdare sa circule regulamentar si a iesit la o depasire multipla neregulamentara, ignorand linia dubla continua. Doar ca, dupa aceasta depasire spectaculoasa, soferul BMW-ului a avut surpriza sa constate ca ultima masina pe care a depasit-o era una de politie Ce a urmat nu e greu de ghicit - girofar aprins, tras pe dreapta, o amenda usturatoare si, cel mai trist pentru soferul din BMW, permisul de conducere suspendat pentru 90 de zile!