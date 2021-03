BNR prognozeaza o inflatie de 3,4% pentru finalul acestui an. Ce se va intampla in 2022

"Dupa o ampla crestere inregistrata in luna ianuarie a anului curent, pe fondul majorarii tarifelor la energia electrica si a preturilor combustibililor, rata anuala a inflatiei IPC este anticipata a-si mentine tendinta ascendenta pana la finalul anului, cand va atinge nivelul de 3,4%.CITESTE SI: Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 9,2 miliarde euro in octombrie, la 118,99 miliarde euro, anunta BNR Aceasta evolutie este asociata exclusiv dinamicii componentelor exogene ale cosului de consum. Odata cu disiparea influentelor temporare nefavorabile ale acestora la inceputul anului viitor, rata anuala a inflatiei IPC este prevazuta sa incetineasca, urmand sa atinga nivelul de 2,8% la sfarsitul anului 2022", se spune in raport.