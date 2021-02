Ministrul de Interne: "Un ofiter cu functie de conducere din cadrul ISU Constanta si-a depus raportul de pensionare"

"Un ofiter cu functie de conducere din cadrul ISU Constanta si-a depus raportul de pensionare, raportul a fost aprobat de domnul general Iamandi si respectivul ofiter va merge la pensie - o persoana cu responsabilitati in ceea ce priveste componenta logistica", a spus Bode, intrebat in legatura cu incidentul de saptamana trecuta in care o femeie a cazut in gol de la etajul 6 al unui imobil, autoscara pompierilor fiind defecta. Bode a precizat ca luni incepe cercetarea disciplinara a celor trei ofiteri cu responsabilitati in acel caz, "dincolo de sanctiunile care deja au fost date"."Eu cred ca astfel de derapaje (...) nu sunt permise si acolo au fost balbe de la un capat la altul, de cand a fost anuntat la 112 pana la momentul interventiei. Toate aceste balbe vor fi cercetate si concluziile specialistilor va vor fi prezentate", a precizat Lucian Bode.Ministrul de Interne a reamintit ca tot de luni incepe sa functioneze grupul de lucru care, in maximum doua - trei saptamani, va prezenta concluziile in ceea ce priveste dotarea ISU cu perne de salvare."Eu am transmis public faptul ca este anormal ca inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta sa nu aiba in dotare acele perne pneumatice de salvare. Vom vedea exact care sunt concluziile acelui grup de lucru, pe ce varianta vom merge, care sunt costurile estimative", a afirmat Bode Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti a deschis un dosar penal in care se efectueaza cercetari in rem pentru savarsirea infractiunii de neglijenta in serviciu in legatura cu modul in care pompierii au intervenit la incendiul izbucnit pe 16 februarie la un bloc din Constanta, soldat cu decesul unei femei care a cazut in gol de la etajul 6 al imobilului.