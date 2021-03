Ministrul de Interne confirma ca una dintre victimele de la Onesti a fost atinsa de gloantele de cauciuc trase de politistii

"Eu am solicitat date si va asigur ca stiu, in acest moment, cum s-a folosit munitia si in ce conditii au ajuns acele gloante neletale in corpul victimei. Au explicat si vor explica si in fata organelor de ancheta care a fost pozitia de tragere, unde era pozitionata victima. Eu am vazut toate aceste detalii si sunt convins ca anchetele in derulare vor lamuri acest lucru", a declarat ministrul Lucian Bode la Realitatea Plus Ministrul de Interne a declarat ca raportul final va lamuri toate faptele, atat numarul de gloante trase, cat si firul exact al interventiei."Dincolo de functia pe care o am, pentru mine ca cetatean cel mai greu de acceptat este ca in urma unei interventii din partea MAI nu am reusit sa salvam vietile. S-a intamplat la Constanta, s-a intamplat acum la Onesti.Sigur, astfel de evenimente sunt in toata lumea si vor mai fi si in Romania, pentru ca sunt aproape imposibil de evitat. Dar cand astfel de evenimente au loc si nu iei cele mai dure masuri, pentru ca cei vinovati sa plateasca, tinand cont de regulamentele noastre interne si in fata legii daca sunt vinovati, atunci nu ai invatat nimic din astfel de tragedii.Este obligatoriu sa tragem invataminte si sa luam masurile care se impun. Vom avea un raport final, vom avea concluziile Parchetului, pentru ca sunt anchete penale in derulare, iar noi am anuntat masurile pe care MAI le va lua", a mai spus Bode.Declaratiile ministrul de Interne vin in contextul in care in spatiul public au aparut mai multe fotografii cu trupurile neinsufletite ale victimelor tragediei de la Onesti. In fotografii, se pot observa pe langa plagile de cutit provocate de agresor si ranile cauzate de gloante de cauciuc.Conducerea IPJ Bacau si a Politiei Onesti a fost demisa miercuri, decizia lui Lucian Bode venind dupa interventia deficitara de la Onesti. Doi muncitori care efectuau lucrari de reparatii intr-un imobil din muncipiul Onesti au fost sechestrati, luni la amiaza, de catre un barbat de 68 de ani, fostul proprietar al imobilului, care a fost evacuat prin sentinta judecatoreasca. Acestia au fost injunghiati si au murit.