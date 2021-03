Bode, dupa intalnirea cu ministrul de Interne din Italia: "Situatia la frontierele Romaniei este sub control"

Subiectele de pe agenda europeana

Coordonarea politicilor

"Am efectuat astazi o vizita de lucru in Italia, unde am intalnit-o personal pe doamna Luciana Lamorgese, ministrul italian de interne . Este prima mea vizita externa pe care o efectuez in calitate de ministru al Afacerilor Interne, iar acest lucru nu este deloc intamplator. Pentru mine, Italia are o semnificatie aparte, indeosebi pentru faptul ca aici traieste cea mai insemnata comunitate de romani din afara granitelor noastre. De-a lungul anilor, romanii s-au integrat foarte bine in societatea italiana. Prezenta romanilor pe teritoriul Italiei reprezinta un vector al parteneriatului strategic consolidat pe care Romania il are cu Italia", a scris, vineri seara, pe Facebook, Lucian Bode. Bode a explicat ca s-a discutat despre "subiectele de interes comun aflate pe agenda europeana, precum si pe cea bilaterala"."Prevenirea si combaterea infractiunilor constituie un obiectiv prioritar al Guvernului Romaniei, masurile intreprinse si strategiile aprobate de autoritatile de la Bucuresti reconfirmand angajamentul tarii noastre pentru garantarea sigurantei cetatenilor si pentru indeplinirea obligatiilor asumate la nivel international si in cadrul cooperarii bilaterale.In ceea ce priveste situatia actuala a fluxurilor migratorii catre Uniunea Europeana, am asigurat-o pe doamna ministru Lamorgese ca situatia la frontierele Romaniei este sub control si este monitorizata permanent. Romania a demonstrat in nenumarate randuri ca detine capacitatea de a asigura frontierele externe ale UE. In acest sens, am subliniat ca tara noastra a indeplinit toate angajamentele si criteriile in domeniul Schengen inca din 2011 si continua sa mentina la cel mai inalt nivel modul de punere in aplicare a legislatiei Uniunii.Astfel, ne asteptam ca Uniunea Europeana sa recunoasca, prin adoptarea cat mai rapida a Deciziei privind aderarea Romaniei la Schengen, rolul esential pe care il avem in arhitectura de securitate a UE. Nu in ultimul rand am multumit doamnei ministru Luciana Lamorgese pentru sustinerea aratata in acest sens", a mai transmis Bode.Acesta a anuntat ca, faptul ca s-a stat la aceeasi masa de discutii "a creat oportunitatea avansarii dialogului bilateral dintre Romania si Italia"."Am identificat o serie de oportunitati in ceea ce priveste dezvoltarea pe mai departe a relatiei dintre statele noastre. Prezenta in capitala Italiei mi-a oferit placuta ocazie de a avea un schimb de opinii privind evolutiile politice la nivel european cu Antonio Tajani - fost presedinte al Parlamentului European, vicepresedinte al PPE si vicepresedinte si coordonator al partidului Forza Italia.Multiplele provocari carora trebuie sa le facem fata in urmatoarea perioada, in calitate de cetateni europeni, ne obliga la o tot mai stransa coordonare a politicilor noastre in primul rand la nivel national, astfel incat colaborarea in sanul familiilor politice europene sa aiba ca punct de plecare o sincronizare si o abordare comuna a principalelor teme de interes identificate deja la nivel national", a mai transmis Bode.Acesta a apreciat ca "diplomatia parlamentara este fundamentala, conexiunile existente intre parlamentele nationale - si nu doar la nivel de familii politice - putand reprezenta adevarate laboratoare, iar discursul politic rezultat sa capete acea plus valoare bazata pe coerenta interpretarii nevoilor cetateanului, precum si proiectarea acestora mai apoi la nivel european in functie de specificul fiecaruia".