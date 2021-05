Bode, prima reactie dupa crima de la Arad: Am audiat, martori, familie, angajati apropiati. E un caz singular, Romania e o tara sigura

"Am fost informat imediat dupa ce s-a produs si la scurt timp, impreuna cu structurile de conducere din MAI, am luat decizia de a trimite la Arad cele mai bune echipe ale Politiei Romane.Am luat legatura cu institutiile partenere cu MAI, cu Parchetul General.Impreuna am gestionat situatia de la fata locului astfel incat cei mai buni specialisti ai Politiei Romane sa identifice autorul sau autorii.Ieri au fost finalizate cercetarile la fata locului, dar vor continua in etapa de analiza a probelor. Ancheta continua prin audierea martorilor, angajatilor, rudelor. Analizam imaginile de la fata locului, analizam imaginile de pe traseul victimei pentru a-i prinde pe cei vinovati.In istoria post-decembrista a Romaniei au mai fost tentative de asasinare prin acest mod de operare, dar fara finalitate. Acesta este un caz singular. Cunosc profesionalismul institutiilor statului roman si de aceea va spun ca Romania este o tara sigura.", a spus Lucian Bode.Intrebat daca familia omului de afaceri este in siguranta, in aceste conditii, Lucian Bode a replicat: "Toti romanii sunt in siguranta". Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a preluat cazul exploziei masinii din municipiul Arad in urma careia un barbat a decedat.Potrivit unui comunicat de presa, PICCJ - Sectia de urmarire penala si criminalistica a preluat ancheta in cauza privind explozia unui autoturism marca Mercedes Benz in parcarea magazinului Profi, din cartierul Vlaicu- zona Lebada, din Arad, in dimineata zilei de sambata."Preluarea cauzei a avut in vedere complexitatea cauzei data de gravitatea faptelor, impactul social major, aspectele de fapt investigate fiind extrem de grave si pentru a se asigura solutionarea cu celeritate a cauzei, in scopul unei mai bune infaptuiri a actului de justitie . Cercetarile se efectueaza sub aspectul savarsirii infractiunii de omor , in urma exploziei decedand o persoana de sex masculin", se precizeaza in comunicatul de presa.Barbatul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce i-a explodat masina in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crisan, au declarat, pentru AGERPRES, surse din randul anchetatorilor.Masina omului de afaceri ar fi explodat cand el a vrut sa plece.Conform surselor, sunt audiate in prezent persoane care locuiesc in zona unde a avut loc explozia, in conditiile in care suflul a spart mai multe ferestre ale blocului la parterul caruia se afla supermarketul, fara a exista alte persoane ranite.O echipa de anchetatori de la Bucuresti a plecat spre Arad, cu un elicopter, pentru a prelua cercetarile in acest caz.Ioan Crisan detinea una dintre putinele ferme de somn african din Europa de Est, amenajata de mai multi ani in perimetrul unei foste fabrici de canepa situata la cativa kilometri de municipiul Arad. Ferma are 22 de bazine alimentate cu apa termala provenita dintr-un foraj adanc de 900 de metri, iar o parte dintre acestea sunt populate de zeci de tone de peste.