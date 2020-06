Bogdan Aurescu va participa la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, subiectul principal fiind relatiile transatlantice

Ziare.

Potrivit Ministerul Afacerilor Externe, ministrul Bogdan Aurescu va participa, luni, la reuniunea informala a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene, desfasurata prin sistem video-conferinta."Principalul subiect de discutie pe agenda ministrilor va viza relatiile transatlantice, cu participarea secretarului de stat american, Mike Pompeo. Ministrii vor avea o discutie strategica, cu accent pe importanta parteneriatului UE-SUA. In acest cadru, discutiile vor fi concentrate si pe consecintele internationale ale crizei generate de pandemia COVID-19 si pe consolidarea cooperarii transatlantice, inclusiv din perspectiva conjugarii eforturilor Uniunii Europene si ale SUA pentru combaterea dezinformarii", a transmis MAE O alta tema pe care o vor aborda ministrii europeni cu oficialul american va fi relatia cu China, cu obiectivul de a spori dialogul si coordonarea UE-SUA pe acest palier.De asemenea, va avea loc un schimb de opinii cu oficialul american privind Procesul de Pace in Orientul Mijlociu (PPOM), respectiv Vecinatatea Estica, cu accent pe situatia din Ucraina."Ministrul Bogdan Aurescu va transmite un mesaj de unitate si pragmatism, precum si necesitatea consolidarii legaturii transatlantice, actualul context marcat de efectele pandemiei COVID-19 evidentiind suplimentar importanta acestei relatii. Seful diplomatiei romane va aborda si tema securitatii energetice si a conectivitatii, un exemplu relevant al cooperarii transatlantice fiind reprezentat de potentialul Initiativei celor Trei Mari (I3M), care trebuie aprofundat. De asemenea, va sublinia necesitatea mentinerii unei prezente americane solide in zonele afectate de conflicte prelungite, in special din Vecinatatea Estica", a mai transmis MAE.La sectiunea aspecte curente, Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri externe si Politica de securitate , Josep Borrell, se va referi la pregatirea Conferintei internationale de parteneriat cu Sudan (Berlin, 25 iunie 2020) si la Concluziile Consiliului privind securitatea si apararea.