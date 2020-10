VIDEO Scene socante la Neamt: pacienti suspecti de COVID-19, nevoiti sa astepte cate 14 ore in curtea Spitalului Judetean. Bolnavii sunt tratati afara, pe asfalt

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

In imaginile filmate de tvmneamt.ro in noaptea de 5 spre 6 octombrie, doi dintre pacienti reclama ca stau de aproximativ 8 ore in curtea spitalului, unde li s-au recoltat probe de sange si urina si li s-a spus sa astepte rezultatele analizelor, nefiind lasati sa plece. Unul dintre ei afirma ca tatal sau este internat in spital, are facute toate documentele pentru externare si asteapta de 12 ore sa poata pleca.Un barbat de peste 70 de ani a asteptat 14 ore sub cerul liber. "Mi-au zis sa astept pana se fac locuri la spital (...) Nu ne-au dat nimic. Am fost inauntru (n.r. in cort), m-au dat afara. Am intrat, ca mi-era frig. O ora si ceva am stat. Sunt suspect de COVID, am fost adus cu salvarea de la Roman", spune unul dintre pacientii din curtea spitalului.Potrivit sursei citate, in scurt timp de la plecarea reporterului televiziunii, toti pacientii au fost cazati - in corturile de triaj, in containerele amenajate special de mai multe ONG-uri pentru zona de triaj sau in cladirea spitalului.Managerul spitalului a recunoscut, pentru Libertatea, ca oamenii au fost tinuti pe scaune ore in sir, sustinand ca blocajul a avut loc din cauza ca unitatea medicala este aproape de capacitatea maxima.Prefectul judetului Neamt, George Lazar, a declarat astazi, la Digi 24, ca a solicitat demiterea managerului spitalului.