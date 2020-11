BOR, despre pelerinajul de la Constanta: "Cultele si credinciosii sunt beneficiarii libertatii religioase garantata prin Constitutie"

"Secretariatul de Stat pentru Culte"

Libertatea religioasa

Dupa ce IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a dat in judecata Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta pentru ca a interzis pelerinajele religioase de Sfantul Andrei pentru persoanele din alta localitate, decat cea in care are loc evenimentul. Insa, Tribunalul Constanta a respins miercuri, 25 noiembrie, cererea depusa de Arhiepiscopia Tomisului privind deciziei CJSU Constanta.Astfel, joi, 26 noiembrie, IPS Teodosie a trimis o scrisoare deschisa catre Guvernul Romaniei si catre premierul Ludovic Orban in care spune ca "niciodata drepturile credinciosilor ortodocsi si ale clericilor de a se ruga nu au fost atat de mult batjocorite", cum se intampla in aceasta perioada si ca trebuie denuntate public abuzurile pe care primul ministru le-ar orchestra si pe care fortele de ordine le exercita asupra credinciosilor.Dupa aceste acuzatii , purtatorul de cuvant al BOR a reiterat pozitia Patriarhiei "care pledeaza ferm pentru respectarea cu rigoare a tuturor regulilor sanitare, pentru ordine, echilibru si dialog institutionalizat cu autoritatile, pentru imprietenirea credintei cu ratiunea, pentru discernamant personal si institutional".El spune ca intr-o situatie cu potential conflictual ca cea aparuta la Tomis, organismul care trebuie sa se implice ca mediator in initierea si intretinerea unui dialog institutionalizat intre guvern si Cultele religioase este "Secretariatul de Stat pentru Culte"."Acest organism guvernamental are ca datorie fixata de lege, inclusiv amenajarea acestui necesar si firesc dialog in vederea identificarii unor solutii adecvate realitatii create de o criza si a obtinerii predictibilitatii legate de masurile ce se impun si trebuie aplicate in ea. Pentru ca este o datorie a statului sa fie predictibil in relatia cu cultele si sa protejeze libertatea religioasa de orice posibila lezare a acesteia sau de suspiciunile ce pot aparea in legatura cu ea", a preciziat Banescu.El spune ca in acest caz concret, nu Patriarhia Romana, din care Arhiepiscopia Tomisului este parte constitutiva, ci "Secretariatul de Stat pentru Culte" are obligatia onoranta de a se implica in medierea unei situatii in care trebuie deplin lamurita atat responsabilitatea Arhiepiscopiei Tomisiului de a respecta masurile sanitare impuse in contextul carantinei locale, cat si a autoritatilor care aplica aceste masuri. "Sunt convins ca Biserica/ Ahiepiscopia Tomisului va fi prezenta si deschisa oricand la acest dialog pentru care a pledat constant chiar de la inceputul pandemiei".Banescu mai spune ca statul are mandatul de a garanta libertatea religioasa, nu cultele, nu Biserica, nu Patriarhia. "Cultele si credinciosii sunt beneficiarii libertatii religioase garantata prin Constitutie. Greutatea responsabilitatii de a proteja pacea sociala, oferind conditii si solutii in perioade de criza, se afla in primul rand pe umerii statului, care are obligatia sa motiveze limpede restrictiile si, intr-o asemenea situatie de dureroasa criza comunitara, sa invite cultele religioase la dialog.Acestea, in orice democratie autentica, nu sunt nici anexe ale statului, nici adversare ale acestuia, ci, asa cum bine s-a vazut in contextul crunt al pandemiei, partenerele sale sociale cele mai eficace. Dialogul care trebuie purtat cu reprezentantii cultelor, ai Bisericii, este prin natura si intentia lui fireasca unul benefic pentru toate partile implicate in el. Deci pentru sanatatea democratica si sociala a intregii noastre societati", a conchis Banescu.Citeste si: IPS Teodosie, amenintare voalata la adresa Guvernului Orban: Nu subestimati dorinta oamenilor de a striga din nou in strada la Constanta si in alte parti ale tarii "cu noi este Dumnezeu" Citeste si: Tribunalul Constanta a preschimbat data in dosarul in care Arhiepiscopia Tomisului a contestat decizia de interzicere a pelerinajelor religioase