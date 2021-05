Patriarhia Romana: "Problema (re)infiintarii unei mitropolii a Tomisului este una definitiv inchisa"

"Pentru Patriarhia Romana, care s-a exprimat inclusiv prin Cancelaria "Sfantului Sinod", forul decizional cel mai inalt al BOR, problema (re) infiintarii unei mitropolii a Tomisului este una definitiv inchisa, iar mereu posibilele reactii inadecvate pe aceasta defuncta tema nu vor mai beneficia de niciun comentariu oficial, perceput gresit ca inalta atentie de persoane ahtiate de ea", arata Banescu intr-un comunicat transmis, miercuri, presei.Reactia purtatorului de cuvant al BOR survine difuzarii pe Facebook a unui simpozion organizat de arhiepiscopul Tomisului in vederea lansarii a 100 de volume de documente "revelatoare" pe tema istoriei crestine a cetatii Tomisului."In probleme cu adevarat importante de istorie/ istoriografie romaneasca, inclusiv paleocrestina, singura institutie indrituita sa se pronunte cu reala autoritate este Academia Romana, nu pseudo-academii ce abuzeaza de venerabila rezonanta platonica a termenului, improvizate pentru a evidentia cu emfaza si festivism 'importanta unui anume punct pe harta lumii'", sustine Banescu.El spune ca orice documente menite sa puna in lumina elemente "noi" din istoria unui spatiu geografic sau religios-cultural romanesc ar trebui sa fie asadar orientate de onestitatea stiintifica si intelectuala spre cercetarea si validarea autenticilor specialisti in domeniu din cel mai inalt for cultural al tarii (Academia Romana), nu prezentate local, hilar, exaltat si ditirambic ca fiind epocal revelatoare pentru "cunoasterea" unor lucruri deja bine cunoscute, sau pentru lansarea unor incontrolabile si dezarticulate speculatii."Nimeni, cu atat mai putin specialistii in istoria crestinismului din Academia Romana si din Biserica Ortodoxa Romana, nu minimalizeaza patrimoniul arheologic paleocrestin si martirologic ortodox din Dobrogea. Dimpotriva. Vechimea unor radacini nu trebuie sa devina insa obiectul unei idolatrii sau pretextul unei restauratii a lucrurilor cristalizate calm in istoria si organizarea administrativa a Bisericii, ci radacina unei responsabilitati morale la inaltimea careia ar trebui sa tindem a ne ridica toti cei ce se intampla sa peroram despre un stralucit trecut, la meritele caruia nu am contribuit personal cu nimic", a mai spus Vasile Banescu.