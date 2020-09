Botosani: Focar de COVID-19 la Caminul de batrani de la Leorda. Se va inchide temporar si biserica din incinta caminului

Potrivit sursei citate, patru persoane institutionalizate in caminul de la Leorda au fost confirmate, luni seara, cu SARS-CoV-2.Cei patru asistati social au fost internati la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati", iar caminul a fost izolat.De asemenea, autoritatile sanitare anunta ca va fi luata si masura inchiderii temporare a bisericii din incinta caminului de batrani, in conditiile in care lacasul de cult era deschis si credinciosilor din exterior.