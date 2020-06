Botosani. Raul Prut depaseste cu peste un metru cota de atentie

Ziare.

Potrivit acesteia, cota Prutului la Radauti Prut este cu 13 centimetri mai scazuta fata de ora 6,00 si cu aproximativ 150 de centimetri fata de ziua precedenta."Tendinta este de scadere. Pompierii raman in zona pana cand cotele pe Prut scad sub cota de atentie", a precizat Dorina Lupu.Cele 40 de familii evacuate, miercuri, din zonele inundabile din Radauti Prut si Rediu au revenit in locuinte.