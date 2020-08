Botosani: Tanar de 22 de ani, retinut de procurori dupa ce a ucis un barbat cu o ranga

Potrivit acestuia, pe fondul unui conflict spontan, dar si a consumului de alcool , tanarul si-a lovit victima cu o ranga in cap, provocandu-i rani grave care au condus la deces "Conflictul dintre cei doi a inceput intr-un bar din localitate, iar agresorul a mers acasa de unde a luat o ranga, iar in momentul in care s-a reintalnit cu victima a lovit-o de mai multe ori in zona capului", a afirmat Chihaia.Victima a fost abandonata pe un drum public din Stiubieni, fiind gasita decedata de un localnic, care a sunat la 112.Barbatul care a produs crima a fost gasit la locuinta sa la scurt timp dupa comiterea faptei. El a fost retinut pentru 24 de ore sub acuzatia de omor , urmand ca in cursul zilei de marti sa fie prezentat in fata instantei cu propunere de arestare preventiva.