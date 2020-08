Botosani: Un barbat in varsta de 70 de ani, care a urcat baut la volan, a produs un accident si a fugit de la fata locului

Potrivit acesteia, septuagenarul a lovit cu masina un alt autoturism condus de un tanar de 26 de ani. Pentru ca autorul accidentului a plecat, tanarul a sunat la 112, precizand politistilor ca celalalt sofer "se afla intr-o stare vadita de ebrietate"."Mai multe echipaje de politie au desfasurat activitati specifice pentru depistarea autoturismului responsabil de producerea accidentului, acesta fiind depistat, in scurt timp, pe Bulevardul Mihai Eminescu din municipiul Botosani. Politistii au stabilit identitatea conducatorului auto, in persoana unui barbat de 70 de ani, din orasul Bucecea", a afirmat Neniscu.Barbatul le-a declarat politistilor ca nu consumase bauturi alcoolice, insa, la testarea cu aparatul alcooltest, valoarea rezultata a fost de 0,99 mg/l alcool pur in aerul expirat.El este cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de conducere sub influenta alcoolului.