Braconierul care si-a impuscat in cap partenerul de vanatoare, cercetat sub control judiciar. Victima a fost confundata cu un mistret

Potrivit sursei citate, barbatul, in varsta de 40 ani, ar fi declarat in timpul cercetarilor ca si-a impuscat tovarasul accidental, pentru ca l-ar fi confundat cu vanatul, mai precis cu un mistret. El a fost pus sub acuzare, initial, pentru braconaj si vatamare corporala, a fost retinut pentru 24 de ore, iar sambata a fost audiat, din nou, si condus pentru reconstituire in padurea in care s-a produs accidentul de vanatoare.Tot sambata, mai arata adevarul.ro, dupa decesul victimei, procurorul care coordoneaza ancheta , a schimbat incadrarea juridica in cazul barbatului, din vatamare corporala din culpa in ucidere din culpa si a dispus continuarea anchetei cu suspectul in libertate, sub control judiciar.Potrivit sursei citate, Sebastian Bologa si victima sa, Marius Laza, un padurar in varsta de 46 ani iesisera la o partida ilegala de vanatoare mistret, vineri, intr-o padure dintre localitatile Remetea si Meziad. Tragedia s-a produs la pranz, fiind semnalata prin numarul de urgenta 112 in jurul orei 13.Laza a fost transportat cu un elicopter SMURD in stare critica la Spitalul Clinic Judetean Oradea, cu o plaga craniana frontala, traumatism cranio-cerebral sever, fiind dus imediat in sala de operatie. Sambata, Marius Laza a murit.