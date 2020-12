Brad decorat in mod inedit la un spital cu pacienti COVID-19. Ideea originala avuta de personalul medical

"Colinde, colinde, e vremea colindelor! Spitalul de Pneumoftiziologie isi intampina pacientii intr-o atmosfera calda, cu speranta in magia Craciunului si intr-un An Nou care sa ne aduca mai multa sanatate! In plus, se pare ca saptamana viitoare nici pacientii nostri nu vor fi ocoliti de darurile lui Mos Craciun", este anuntul publicat pe pagina oficiala de Facebook a spitalului sibian.Spitalul de Pneumoftiziologie trateaza atat pacienti cu COVID-19, dar si cu alte probleme respiratorii.CITESTE SI