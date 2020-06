Brasov: Doua surori au plecat de acasa si nu s-au mai intors. Politia a inceput cautarile

Ziare.

Politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Brasov cauta doua adolescente, in varsta de 15, respectiv 12 ani, din municipiul Brasov.Potrivit Politiei Judetene Brasov, oamenii legii au fost sesizati, joi, in jurul orei 10.00, de catre mama fetelor, care a declarat ca fiicele sale au plecat de acasa miercuri, in jurul orei 22.00, si nu au mai revenit.Fata de 15 are are o inaltime de 1,65 metri, greutate 56 de kilograme, par roscat, ochi caprui, constitutie corpolenta, fara semne particulare. La momentul plecarii, aceasta purta pantaloni de culoare neagra si are la ea telefonul mobil si carnetul de elev.Sora ei, in varsta de 12 ani, are o inaltime de 1,53 m, greutate 45 de kg, par saten, ochi caprui, constitutie slaba, fara semne particulare. La momentul plecarii aceasta purta blugi de culoare neagra, bluza de culoare portocalie cu maneca lunga, tenisi sport de culoare gri, si ea avand telefonul mobil si carnetul de elev.Persoanele care pot oferi informatii despre cele doua fete sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze numarul unic de urgenta 112.