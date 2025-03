Bratara dacica descoperita in judetul Olt este autentica si unica in spatiul romanesc

Bratara dacica descoperita in judetul Olt este autentica, acest lucru urmand sa fie anuntat, saptamana viitoare, de Muzeul National de Istorie a Romaniei, intr-o conferinta de presa.

Potrivit unui comunicat de presa al Muzeului National de Istorie a Romaniei (MNIR), va fi organizata o conferinta de presa prilejuita de recuperarea recenta a bratarii dacice din aur din Olt.

Conferinta va avea loc marti, 12 decembrie, la sediul institutiei, si va fi sustinuta de procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, de directorul general al MNIR, dr. Ernest Oberlander-Tarnoveanu si reprezentanti ai Inspectoratului General al Politiei Romane.

"Bratara, recuperata de curand de catre Inspectoratul Politiei Judetene Olt, este deosebit de importanta pentru patrimoniul national, fiind o piesa unicat, singura de acest tip descoperita pana in prezent. Bratara are un capat terminat printr-o protoma in forma de cap de animal, datata in secolul I a. Chr", se arata in comunicatul citat.

Reprezentantii muzeului national mai spun ca, din nefericire, piesa salvata este incompleta, fiind partial distrusa, reconstituirea completa a piesei fiind imposibila in acest moment.

Cu toate acestea, exceptionala bratara realizata din aur pune intr-o noua lumina civilizatia dacica de la sud de Carpati, de la care, pana in acest moment, erau cunoscute doar obiecte de orfevrarie realizate din argint.

Directorul Muzeului Judetean Olt, Laurentiu Gutica, spune ca evenimentul de marti confirma descoperirea istorica de insemnatate.

Ads

"Se confirma totul. Este bratara autentica unica in spatiul romanesc, la Sud de Carpati, dar este incompleta. Are cap de animal, nu e ca celelalte", a declarat Gutica.

Un tanar in varsta de 27 de ani, din comuna Optasi, este cercetat penal dupa ce a gasit bratara dacica si nu a anuntat politistii, conform prevederilor legale.

In urma examinarii bratarii, politistii au stabilit ca aceasta este confectionata din aur de 24 de karate, cantareste 108 grame, iar la unul dintre capete are reprezentat un cap de lup alungit, continuandu-se cu un corp de sarpe, insemne specifice dacice.

Ads