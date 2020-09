FOTO Povestea emotionanta a bratarii pierdute de un roman in Thassos. A primit-o de la sotie dupa 25 de ani de casatorie si a regasit-o in mod miraculos

Cu toate ca sansele erau mici, eforturile lui nu au fost in zadar, iar proprietarul si-a regasit bratara."Am gasit aceasta bratara pe fundul apei, la Aliki. Ne-am dori sa o returnam proprietarului, care probabil va sti textul ce e gravat pe partea cealalta a placutei", a scris T.G. pe Forum Thassos Comentariile au inceput sa curga, oamenii incercand sa ghiceasca citatul, facand glume, sau scriind ganduri de sustinere.Intr-un final, o femeie a oferit raspunsul mult asteptat."Nu stiu unde duce drumul meu, dar merg mai bine cand te tin de mana!", a scris R.G., acesta fiind mesajul gravat pe spatele bratarii pe care femeia i-a oferit-o in dar sotului ei in urma cu doi ani, cand au aniversat 25 de ani de casnicie."Bratara i-am daruit-o in urma cu doi ani, la aniversarea de 25 de ani de casnicie si are scris textul care a fost scris si pe tortul nostru de nunta", a scris femeia, postand alaturi si o poza cu tortul de la nunta.