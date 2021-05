Un britanic dat disparut de familie, gasit spanzurat intr-o padure din Prahova. Salvamontistii l-au cautat toata noaptea VIDEO

Luni seara, salvamontistii din Prahova au fost alertati pentru a porni in cautarea unui cetatean britanic care a fost dat disparut cu trei zile in urma. Barbatul a plecat la munte, dar nu a anuntat pe nimeni unde pleaca sau ce vrea sa faca.Familia a incercat sa il sune fara succes, dar la un moment dat i-a fost localizat telefonul in padurea dintre Busteni si Poiana Tapului. Luni dimineata familia a anuntat disparitia la politie , dar nu a anuntat si salvamontistii. Dupa ce au fost anuntati, salvamontistii au pornit in cautarea barbatului, gasindu-l spanzurat, cu o sticla de alcool in preajma.Cercetarile continua pentru a stabili conditiile in care barbatul a plecat de acasa si a murit.