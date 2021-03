"Bruta din Spania", romanul care a lovit cu cruzime o batranica de 80 de ani, si-a aflat verdictul

A recidivat dupa 10 zile

Incidentul a avut loc anul trecut, in august, la Valencia, dar cazul a fost judecat abia acum. Romanul care avea si alte antecendente penale a urmarit-o pe batranica pana in casa scarilor. Aici, el a atacat-o cu o violenta greu de inteles. Femeia a incercat sa se apere si si-a dus mana la poseta, dar bruta a lovit-o cu furie direct in fata si a doborat-o, scrie El Mercantil Valenciano. Imaginile au fost surprinse de camera de supraveghere din scara blocului si sunt dovada violentei cu care romanul s-a rafuit cu pensionara pentru maruntisul din poseta ei.Dupa ce a lovit-o in fata si in piept, doborand-o, romanul i-a luat banii si a lasat-o inconstienta intr-o balta de sange. Femeia a fost descoperita de vecini si dusa la spital, la urgenta, unde inca se mai afla.CITESTE SI: Pedeapsa blanda pentru lituanianul care a ucis cu sange rece doi romani care il ajutasera. Decizia luata de un tribunal german Maria Amparo a suferit ca urmare a atacului o rana la nas, o leziune la cap si i-a fost invinetita fata. Loviturile incasate au necesitat asistenta medicala, iar femeia a fost dusa la spital unde a stat cateva zile internata.Pe baza imaginilor filmate de camera de supraveghere din bloc si a declaratiilor vecinilor care l-au vazut in zona, romanul a fost retinut si apoi arestat de Politie.Pana sa fie identificat, el a folosit cardul de credit furat victimei sale pentru a plati o bautura si un Kebab si pentru a-si cumpara un pachet de tigari la o tutungerie."A dat in ea ca si cum s-ar aflat in ring, cu un alt boxer, duelandu-se pentru o miza importanta. De fapt, femeia este pensionara si avea in portofel doar cativa euro si un card de credit. Dar cel mai mult si neplacut a surprins ura cu care a lovit-o, de parca ar fi vrut sa o trimita pe lumea cealalta", a comentat procurorul care s-a ocupat de acest caz.Ulterior, presa spaniola a aflat un amanunt pe care politistii din aceasta tara ar fi vrut sa-l faca uitat. Cu numai 10 zile inainte sa o atace pe octogenara, romanul atacase si lovise crunt o alta femeie, chiar in fata copilului ei de numai trei ani. S-a intamplat intr-un local, tot in Valencia, iar clientii s-au repezit si l-au retinut pe agresor, dupa care l-au predat politistilor. Numai ca dupa ce acestia l-au dus intr-o sectie de politie , l-au lasat liber, fara sa-si puna problema ca acesta ar putea sa recidiveze.Acum, barbatul este in arest la un peniteniciar de langa Valencia, iar zilele trecute si-a aflat si pedepasa.Desi a recunoscut in fata magistratilor ca el se afla in imaginile filmate de camera de supraveghere, infractorul a sustinut ca nu-si aminteste ce s-a intamplat in ziua respectiva, pentru ca ar fi consumat cantitati mari de alcool , in combinatie cu medicamente benzodiazepine.Cu toate acestea, el si-a recunoscut responsabilitatea pentru evenimente, iar avand in vedere acordul incheiat, nu a fost necesar ca victima sa sa fie nevoita sa intre pentru a depune marturie si a retrai agresiunea brutala suferita.Acuzat de talharie cu violenta cu circumstante agravante de abuz de superioritate si recidiva, avand o condamnare anterioara pentru o alta talharie, la Alcala de Henares, romanul a fost condamnat la patru ani si trei luni de inchisoare , cu executare. In plus, el a fost amendat cu 180 de euro pentru vatamare si trebuie sa-si despagubeasca victima cu 980 de euro pentru ranile si banii sustrasi de pe cardul de credit.