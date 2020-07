Bryan Cranston, protagonist al serialului "Breaking Bad", s-a vindecat de COVID-19 si a donat plasma

Bryan Cranston a facut anuntul intr-un videoclip de doua minute, in care le-a explicat admiratorilor lui de pe aceasta retea de socializare procesul prin care persoanele interesate pot sa doneze plasma la UCLA Blood and Platelet Center."Vreau sa va anunt ca am avut COVID-19 in urma cu putin timp. Am fost foarte norocos, am avut simptome foarte usoare. Asadar, m-am gandit ca poate era posibil sa fac ceva si m-am inscris intr-un program la UCLA Blood and Platelet Center, in speranta ca donarea de plasma va putea sa ii ajute pe alti oameni", a declarat actorul american.Intr-un text care insoteste acel mesaj video, Bryan Cranston a relatat ca simptomele sale au inclus "o usoara durere de cap, o senzatie de apasare in zona pieptului si pierderea mirosului si a gustului".Cu ajutorul unui infirmier de la UCLA, al carui prenume este Ron, starul american a donat 840 de mililitri de plasma unor programe de cercetari medicale ce vizeaza noul coronavirus si a spus ca intentioneaza sa doneze in curand plasma pentru a doua oara.Bryan Cranston i-a incurajat pe admiratorii lui de pe Instagram sa doneze si ei plasma daca au avut COVID-19, dezvaluind ca intregul proces de recoltare dureaza doar o ora."Am fost destul de strict in respectarea protocoalelor medicale si cu toate acestea... am contractat virusul. Da. Suna descurajant acum, cand peste 150.000 de americani au murit din cauza acestui virus. Eu am fost unul dintre cei norocosi. Sunt recunoscator pentru asta si va indemn si pe voi sa continuati sa purtati masca, sa continuati sa va spalati pe maini si sa respectati distantarea sociala. Putem sa invingem virusul - insa numai daca respectam regulile impreuna", a mai scris starul american in acelasi text online.