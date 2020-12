Bucurestenii ar putea fi nevoiti sa scoata mai multi bani din buzunare pentru locurile de parcare. La ce tarife s-ar ajunge

"Unii dintre voi au fost suparati pe mine pentru ca le-am spus ca taxa pe parcare trebuie sa creasca. Sustin in continuare acest lucru: taxa pe parcare trebuie sa creasca. Avem niveluri ale taxei de parcare de 58,4 lei sau de 79 de lei, daca stam un pic mai central. Aceste sume sunt pe an. Sunt niste sume foarte mici, pentru un bun care este al tuturor, pana la urma. Spatiul public este un bun al tuturor, iar in conditiile in care avem atat de multe masini, sa avem acest privilegiu, de a avea un loc de parcare aproape gratis, nu cred ca se mai justifica si este cazul sa crestem putin taxa de parcare.Avem o discutie in acest cu toti primarii de sectoare din Bucuresti si cu primarul general. Vom pune in dezbatere si nivelul chiriei anuale a parcarii pe cele trei zone, iar ce discutasem cu totii si parea sa fie o solutie agreata de toti primarii este sa ajungem cu nivelul parcarii undeva intre 300-600 de lei pe an", a precizat Radu Mihaiu, intr-o discutie pe Facebook cu locuitorii Sectorului 2.Edilul a mentionat ca pretul lunar este comparabil cu cel al unui pachet de tigari si ca tariful va fi diferit si in functie de gradul de dezvoltare al zonelor."Sunt unii oameni care spun ca si acest cost este prea scazut. Desigur, exista alti oameni care spun ca este prea mult. O sa avem o dezbatere apropo de aceste tarife. De asemenea o sa avem o discutie despre zonare. Adica, sa nu consideram ca pentru un loc de parcare de la periferia Bucurestiului ar trebui sa se plateasca aceeasi chirie ca pentru un loc de parcare in centrul Bucurestiului.Si nu este vorba doar despre periferie si centru, ci si despre zone care sunt mai dezvoltate, cu o infrastructura mai buna si asa mai departe. Exista intentie de a face acest proiect de zonare si referitor la proprietatile imobiliare. Sa fie crescute sau actualizate zonele pentru care se plateste acest impozit pe proprietate, care difera de la locatie la locatie. Ele nu au mai fost actualizate din 2003-2004 si credem ca este un moment bun sa le actualizam. Acestea sunt discutii generice, este ce avem in minte sa facem si vom lua niste decizii in viitor", a precizat Radu Mihaiu.Edilul Sectorului 2 a declarat ca discutiile cu primarii au vizat inclusiv chestiunea deseurilor."Am avut la inceputul saptamanii o intalnire organizata de primarul general cu toti cei sase primari. Anterior avusesem o intalnire cu primarii de sector de centru-dreapta. M-am vazut cu Clotilde Armand si Ciprian Ciucu . Am avut multe discutii bune si cred ca putem face foarte multe lucruri bune impreuna. Avem o colaborare si o sinergie foarte foarte buna. Cred ca administratia acestor sectoare se va schimba semnificativ in bine. Am discutat despre problema depozitarii deseurilor si a sortarii lor, colectarea selectiva. Speram sa gasim o solutie comuna pentru aceasta problema. De asemenea, am discutat despre parcari si taxa pe parcari", a spus Radu Mihaiu.CITESTE SI: