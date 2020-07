Bucurestenii isi lasa masinile pe bordura langa un spatiu de parcare de 50 de bani

"Au fost mai multe incercari ale colegilor nostri, impreuna cu responsabilii din minister, pentru a face cat mai atractiv acest obiectiv, si anume parcarea. S-au facut si adrese la administratia locala, s-au incercat diverse colaborari, diverse scheme de plata, astfel incat sa se atraga cat mai multi utilizatori. O sa incercam sa mai facem astfel de demersuri, sa vedem cu ce rezultate", a spus Mocanu, raspunzand unei intrebari referitoare la actiunile pe care Metrorex le-a intreprins pentru cresterea atractivitatii acestui obiectiv.Intrebat care este evaluarea pentru primele 7 luni in ceea ce priveste gradul de ocupare a parcarii, Gabriel Mocanu a raspuns: "Mai degraba vorbim de gradul neocupare a parcarii, asa ca e fara comentarii"."Va rog sa ma credeti chiar mi-e greu sa ma pun in situatia fiecarui conducator auto care alege sa-si lase masina pe spatiul verde, care isi lasa masina pe bordura. Asta este un fapt pe care l-ati sesizat si dumneavoastra - nu cred ca eu sau altcineva poate sa spuna de ce X sau Y alege sa faca o astfel de alegere", a afirmat el.Persoanele care detin abonamente lunare sau anuale la metrou vor beneficia de parcare gratuita la Terminalul Multimodal Straulesti, incepand din 1 martie, a anuntat pe 28 februarie compania. In cadrul acestui program-pilot, detinatorii de abonamente Metrorex primesc parcare gratuita in Terminalul Multimodal Straulesti pentru un interval zilnic de pana la 13 ore, intre orele 6:00-21:00. In cazul depasirii intervalului orar sau a duratei maxime de 13 ore a stationarii gratuite, soferii vor achita integral pretul de parcare corespunzator stationarii, a avertizat Metrorex.Pentru restul utilizatorilor parcarii, tariful va ramane in continuare la 0,5 lei/ora.Scopul derularii proiectului-pilot a fost identificarea modalitatii concrete de crestere a gradului de utilizare a parcarii Park&Ride de la Terminalul Multimodal Straulesti, prin introducerea unor noi variante de tarifare.Terminalul Multimodal Straulesti ofera calatorilor acces la transportul cu metroul, la transportul local public de suprafata ( STB ), parcare de tip Park&Ride si sali de asteptare. Terminalul Multimodal Straulesti are acces direct in statia de metrou Straulesti si este prevazut cu scara rulanta, lift si trotuar mobil.