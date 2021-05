Organizarea in aer liber a evenimentelor culturale cu peste 1.000 de spectatori, permisa in Bucuresti

"Organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea unui numar mai mare de 1.000 de spectatori, cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana, precum si cu purtarea mastii de protectie.Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare", prevede hotararea care o completeaza pe cea adoptata anterior in cursul zilei de luni de CMBSU.