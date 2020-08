Bucuresti: Barbat retinut dupa ce a amenintat o familie intr-un video postat pe internet. O sabie si un pistol au aparut in filmare

Femeia s-a prezentat in ziua de 27 august la Sectia 19 Politie pentru a reclama incidentul."Cercetarile au fost demarate de urgenta sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, sub aspectul savarsirii infractiunilor de amenintare si nerespectarea regimului armelor si munitiilor.", se arata in comunicatul politiei.La locuinta barbatului au fost gasite mai multe tipuri de arme "In aceasta dimineata a fost pus in aplicare un mandat de perchezitie la domiciliul barbatului, fiind identificate si ridicate mai multe obiecte taietor-intepatoare si un pistol de tip air soft (nesupus autorizarii).Barbatul a fost condus la sediul sectiei de politie unde, dupa audieri, a fost dispusa masura retinerii.Cercetarile sunt continuate de Sectia 19 Politie sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, sub aspectul savarsirii infractiunii de amenintare."