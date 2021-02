Mai multe zone din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu raman miercuri fara curent

Astfel, in Bucuresti, vor ramane fara curent electric, intre orele 9:00 - 15:00, consumatorii din Strada Busolei, Strada Dragos Voda (numere impare) si, intre orele 9:00 - 16:00, cei din Strada Mamulari.In judetul Ilfov, alimentarea cu energie electrica va fi suspendata intre orele 9:00 - 17:00 in Corbeanca, strazile Ostratu, Romanitei, Zorelei, Stejarului, Smochinului, Dumbravioarei, Padurii, Aleea Mesteacanului, Paradisul Verde, intre Strada Padurii si Strada Dumbravioarei, in Magurele, strazile Imasului, Libelulei, Stupilor, Livezi, Toamnei, Timpului, Digului, strazi adiacente, in Chiajna, in Dudu, Strada Salcamilor, Campului, strazile adiacente, si intre orele 9:30 - 16:30 in Otopeni, strazile Tuberozelor, Aleea Freziei, Libertatii, Aleea Panselutelor, I.G.Duca.De asemenea, intre orele 9:30 - 17:30 nu vor avea energie electrica consumatorii din Voluntari- Pipera, strada Erou Iancu Nicolae nr 89/11 (actuala strada Nichita Stanescu), intre orele 12:00 - 16:00 cei din Balotesti, strazile Albinelor, Crangului, Nucilor, Viitorului, Morarilor si strazi adiacente, si intre orele 9:00 - 15:00 consumatorii din Voluntari, strazile Matei Millo si Salciei.Alimentarea cu electricitate va fi suspendata in judetul Giurgiu intre orele 8:00 - 16:00 in Giurgiu, strazile Mures, Amurgului, Capsunilor, in Pietrisu, strazile Giurgiului, Busuiocului, Triotei, Mare, Adventistilor, intre orele 9:00 - 17:00 in Malu Spart, din Bolintin Vale, Strada Primaverii (DJ 601) si adiacente, de la Strada Castanilor pana la Mega Image, Strada Monumentului, Strada Scolii si adiacente, strazile Catelu, Boierului, SC Mega Image, SC MI Gold, Scoala, magazine din centrul localitatii, intre orele 9:00 - 16:00 in localitatea Daia, Strada Principala, de la iesire spre Giurgiu, si intre orele 9:00 - 15:30 in Sterea, Strada Luncii.