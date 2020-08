Romania in "zona rosie". Masura autoizolarii si testul PCR devin obligatorii pentru romanii care ajung in Belgia

Autoritatile belgiene au inclus in zona rosie urmatoarele regiuni din Romania: Bucuresti-Ilfov, Centru, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia.In zona portocalie este regiunea Vest.Astfel, toate persoanele care sosesc in Regatul Belgiei din regiunile incluse in zona rosie trebuie sa intre in autoizolare si sa efectueze un test molecular (tip PCR) pentru depistarea infectiei cu COVID-19.