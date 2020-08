Bucuresti, primul oras din Romania cu 100% acoperire 5G in reteaua Orange

"Orange Romania anunta extinderea retelei 5G si plaseaza Bucuresti in topul oraselor europene din punct de vedere al conectivitatii, oferind acoperire 5G pentru 100% din populatia capitalei. Clientii Orange se pot bucura acum de conectivitate nelimitata si acces la cea mai performanta retea mobila 5G, oriunde in Bucuresti. Capitala devine astfel primul oras din Romania ce ofera conectivitate 5G pentru toti locuitorii sai prin intermediul retelei mobile Orange. Astfel, cei cu un abonament Orange 5G si un telefon compatibil, vor beneficia de viteze maxime de download de pana la 1.2Gbps", anunta compania.In prezent, reteaua Orage 5G este disponibila, pe langa Bucuresti, Otopeni si Voluntari, si in Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Brasov, Constanta si Mamaia."Astazi facem inca un pas important in aceasta directie prin lansarea retelei 5G in Bucuresti pentru 100% din populatia capitalei. Pentru clientii Orange acest lucru se traduce prin viteze superioare de internet si un timp de raspuns al retelei extrem de scazut in accesarea serviciilor, fie ca vorbim despre streaming de continut video sau sesiuni intense de gaming. In plus, prin extinderea retelei 5G sustinem afacerile viitorului care vor utiliza aceasta tehnologie pentru proiecte de automatizare, IOT, Smart City sau dezvoltarea masinilor autonome", a declarat Emmanuel Chautard, Orange chief technology officer.La finalul celui de-al doilea trimestru al acestui an, pe fondul cresterii consumului de date mobile cu peste 40% in trimestrul 2 2020 comparativ cu trimestrul 2 2019, 98,86% din populatia tarii beneficia de acoperire 4G in reteaua Orange, in timp ce acoperirea 4G+ a fost extinsa si includea 59,63% din populatia tarii.Clientii Orange care doresc sa beneficieze de experienta 5G pot alege acum abonamentul Smart 15 disponibil cu internet nelimitat 5G, optiune inclusa anterior doar in abonamentele Smat Plus 20 si Smart Plus 25. Astfel, abonamentul Smart 15 aduce clientilor internet national nelimitat 5G, 7,20 GB in roaming SEE, minute si SMS-uri nelimitate national si in roaming SEE, 600 de minute internationale, dar si beneficii in Orange TV Go, totul cu 15 euro pe luna, oferta disponibila pentru abonamentele cu o perioada contractuala de 24 de luni", anunta compania.Compania Orange Romania a realizat, in perioada aprilie-iunie, o cifra de afaceri in valoare de 242 milioane euro, in scadere cu 10% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, scadere cauzata de criza Covid-19.La 30 iunie 2020, Orange Romania oferea servicii mobile, fixe si TV pentru 10.540.600 de clienti, in scadere cu 1,8% comparativ cu finalul trimestrului 2 din 2019.