Bucuresti: Regulamentul de functionare al teraselor din Centrul Vechi, modificat. Noile reguli care se impun

Regulamentul de functionare al teraselor din Centrul Vechi al Capitalei a fost modificat, in sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Terasele pot face o separare fata de vecini. de cel mult doi metri si jumatate, iar aceasta pot fi realizata din sticla sau din jardiniere din lemn sau metal. Sunt interzise vitrinele de prezentare a produselor, iar televizoarele sunt permise doar la "marile evenimente cultural sportive".

Consiliul General al Municipiului Bucuresti a modificat, in sedinta de miercuri, Regulamentul de organizare si functionare a teraselor in zonele protejate si in perimetrul Centrului Istoric.

Astfel, una dintre prevederi se refera la asigurarea pe axul strazii a unei distante libere de patru metri.

"La avizare si amplasare se vor utiliza dungile de ghidaj/delimitare, ce vor fi figurate pe planurile anexa la prezentul regulament astfel incat sa asigure pe axul strazii o distanta libera de patru metri. Este obligatia agentului economic sa aiba terasa delimitata in situatia in care nu este delimitata, avizul nu este valabil. Operatiunea de trasare se va face de catre Administratia Strazilor", se arata in hotarare.

De asemenea, intre terase va putea fi facuta o separare fata de vecini de cel mult doi metri si jumatate, realizata fie din sticla, fie din jardiniere din lemn sau metal.

"Astfel, intre terase se va putea realiza o separare fata de vecini si de maximum 2,5 metri fata de strada exclusiv din elemente de mobilier urban din sticla sau jardiniere din lemn sau metal", mai precizeaza sursa citata.

De asemene, aprovizionarea unitatilor din Centrul Vechi se va face zilnic intre orele 6 si 10. Accesul in afara acestui interval seva putea face cu plata unui tarif in valoare de 300 lei/acces, iar plata se va face catre Administratia Strazilor din Bucuresti.

Totodata, pe terasele din Centrul Vechi sunt interzise televizoarele si vitrinele de prezentare a produselor.

"Pe terasele sezoniere sunt interzise: mobilierul pentru servire, inclusiv automatele de vanzare, instalatiile frigorifice, de preparare a produselor sau de spalare a veselei, standurile/vitrinele de prezentare a produselor si aparatura electronica de tip Tv, plasma, LCD, LED, videoproiectoare, inclusiv alimentarea cu energie electrica a acestora, cu exceptia marilor evenimente cultural-sportive", mai precizeaza decizia Consiliului General.

Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta publica.