Bucuresti: Vremea va fi calduroasa, dar va deveni instabila

Potrivit prognozei speciale pentru Capitala, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie, disconfortul termic va fi ridicat in cursul dupa-amiezii, cand temperatura maxima va fi de 32...34 de grade, iar indicele temperatura - umezeala (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unitati.La nivelul intregii tari este Cod portocaliu de vijelii in 23 de judete si Cod galben in alte 9 pe parcursul zilei de marti.