Bucurestiul ar putea intra in carantina. Anuntul de ultima ora: "Voi avea o discutie cu primarul general"

Voiculescu a facut acest anunt la Europa FM. El a argumentat acest lucru prin faptul ca spitalele din Bucuresti sunt pline de pacienti cu COVID, iar sectiile ATI nu mai fac fata. Totodata, Vlad Voiculescu spune ca cifrele comunicate oficial in judetul Ilfov, privind numarul de bolnavi de COVID, ridica semne de intrebare."Au fost aproape 10.000 de cazuri in ultimele sapte zile. Sectiile ATI sunt pline. Daca lucrurile continua asa, cu siguranta va trebui luata in considerare inclusiv solicitarea de carantina. (...) Voi avea o discutie cu primarul general mai tarziu, astazi", a anuntat Voiculescu.