Bucurestiul are o companie municipala in minus. Decizia, adoptata in sedinta de vineri a Consiliului General al Capitalei

Andrei Badiu ( PNL ) a declarat ca adoptarea hotararii reprezinta un prim pas in demersul de dizolvare a companiilor municipale."As dori sa marcam momentul de incepere a activitatii de dizolvare a companiilor municipale. Din pacate, Compania Turistica a ajuns intr-o situatie financiara dezastruoasa. In cazul acestei companii nu a fost emisa nicio factura timp de un an. La nivelul anului 2019 au fost incidente prevederile art. 153 indice 24, respectiv am ajuns la nivelul datoriilor la nivelul capitalului social. Nu mai avem capital social. Din pacate, ne va fi foarte greu si lichidarea sa o facem", a spus acesta.Conform proiectului, Consiliul de administratie al societatii va convoca Adunarea Generala a Actionarilor care va avea pe ordinea de zi dizolvarea societatii. Totodata, va face toate demersurile necesare ca AGA convocata sa aiba loc in maxim 45 de zile de la adoptarea hotararii CGMB.Ulterior aprobarii dizolvarii societatii in AGA, Consiliul de administratie are obligatia de a selecta lichidatorii. Acestia trebuie sa fie inscrisi in evidenta Uniunii Nationale a Practicienilor in insolventa cu sediul in Bucuresti, sa aiba experienta dovedita in lichidarea societatilor cu o cifra de afacere echivalenta cu un multiplu de cinci al cifrei de afaceri a Companiei Turistica si sa aiba o buna probitate profesionala.CITESTE SI: Compania municipala pe care nici Firea n-a mai vrut-o. Bugetul de milioane de lei era tocat doar pe salarii In raportul de specialitate este prezentata o analiza realizata de catre consilierii municipali PNL, in baza situatiilor financiare anuale consolidate pentru perioada 2017 - 2019 si a balantei de verificare la 31 decembrie 2020.Potrivit analizei realizate de liberali, capitalul social subscris varsat a crescut de la 120.000 de lei la 8.682.000 de lei in perioada 2017 - 2019, iar in 2017 societatea a avut o cifra de afaceri neta de 0 lei, un numar mediu de noua salariati, cheltuieli cu personalul de 114.720 lei, cheltuieli de exploatare de 131.361 lei, inregistrand la finalul anului o pierdere neta de 252.382 lei. Tot in 2017, societatea a achizitionat 20 de laptopuri Intel Core 17, 20 de licente Microsoft Office si doua autoturisme Dacia Duster.La finalul anului trecut, societatea a inregistrat o pierdere de 2.157.296 lei.