Bucurestiul, "campion" la numarul cazurilor noi de Covid. Timisul a depasit 300 de infectari, iar alte doua judete au peste 200 de cazuri noi

Cele mai multe cazuri s-au inregistrat la Bucuresti (927), cu mentiunea ca numarul total al cazurilor aici a ajuns la 132.452, de la inceperea pandemiei.CITESTE SI: CORONAVIRUS Romania. 4.342 de cazuri noi si 101 decese, in 24 de ore. La ATI sunt internati 1.067 de pacienti Un numar foarte ridicat de cazuri noi s-a inregistrat si in judetul Timis (354). In total, 40.720 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus in acest judet.Clujul si Brasovul au depasit si ele cate 200 de cazuri, in ultimele 24 de ore. La Cluj, 284 de persoane au fost testate pozitiv in ultimele 24 de ore, iar 41.337 de oameni s-au infectat de la inceputul pandemiei.Tot in ultimele 24 de ore, 217 brasoveni au fost testati pozitiv, ceea ce duce numarul total la 33.047 de cazuri de Covid.