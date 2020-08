Bugetul Ministerului Sanatatii a fost suplimentat cu 3,11 miliarde de lei. Aproape jumatate din suma a fost alocata salariilor personalului medical

"La Ministerul Sanatatii (cresterea, n.r.) e de 3,114 miliarde pe sold, special pentru Ministerul Sanatatii", a raspuns Florin Citu, intrebat de premierul Ludovic Orban cu ce suma a fost suplimentat bugetul acestei institutii.El a precizat ca suma de 1,1 miliarde de lei este destinata platii salariilor personalului medical."In domeniul Sanatatii, 1,1 miliarde de lei pentru asigurarea fondurilor necesare pentru asigurarea platii salariilor personalului din unitatile sanitare publice, 500 de milioane pentru medicamente, cu si fara contributie personala, 800 de milioane de lei in plus la plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate si vreau sa va spun ca in acest an am platit cele 3 miliarde pentru stocuri de anul trecut, am platit inca 2,4 miliarde si mai adaugam 800 de milioane (pentru decontarea concediilor medicale, n.r.). Si mai sunt 200 de milioane de lei cheltuieli de personal la Ministerul Sanatatii pentru sporuri, pentru conditii de pericol deosebit la DSP", a explicat Florin Citu.In urma detaliilor oferite de ministrul de Finante, premierul l-a intrebat pe ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , daca suma totala alocata acestui sector in cadrul rectificarii bugetare acopera necesarul din domeniu, iar ministrul Sanatatii a raspuns afirmativ.