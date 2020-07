Buletinul electronic cu cip devine oficial in Romania. In premiera, copiii sub 14 ani vor putea avea carti de identitate

De asemenea, se mentine posibilitatea eliberarii unui act de identitate fara cip.Buletinul electronic va putea fi folosit la autentificarea in sistemele informatice ale institutiilor statului si va tine loc cardului de sanatate, potrivit Digi24 Copiii sub 14 ani vor putea detine un act de identitate electronic sau simplu numai la solicitarea parintilor/reprezentantilor legali.Proiectul legislativ mai prevede eliminarea din cip a informatiilor referitoare la calitatea de asigurat in sistemul public al asigurarilor sociale de sanatate, astfel incat in viitorul document electronic de identitate sa fie inscrise numai datele de identificare ale titularului.Actul normativ prevede si posibilitatea de a opta pentru eliberarea unei carti electronice de identitate sau a unei carti de identitate simple, care nu va contine niciun CIP.Cartea de identitate simpla si cartea electronica de identitate va avea urmatoarele termene de valabilitate:a) 2 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani;b) 4 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani;c) 10 ani dupa implinirea varstei de 18 ani;d) nelimitata, dupa implinirea varstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simpla.Titularul cartii de identitate electronice se va putea autentifica in sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne si in sistemele informatice ale altor institutii publice sau private, si va putea utiliza semnatura electronice.Dupa personalizarea si transmiterea cartii electronice de identitate si a cartii de identitate simple la autoritatea competenta sa le elibereze, toate datele stocate in bazele de date de productie se sterg imediat prin procedura automata si ireversibila.Cetatenii romani cu domiciliul in Romania aflati temporar in strainatate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate, in cazul in care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta, cu exceptia cererii pentru eliberarea unei carti de identitate provizorii, precum si la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, prin imputernicit, pe baza de procura speciala autentificata la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din tara respectiva.