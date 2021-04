Bulgaria detaliaza conditiile intrarii pe teritoriul tarii cu adeverinta de vaccinare. Cate zile trebuie sa treaca de la rapel

"Consiliului de Ministri din 26 ianuarie 2021 si o propunere a statului sef inspector de sanatateI. Introduc urmatoarele masuri temporare anti - epidemice cu privire la intrarea teritoriul Republicii Bulgaria, de la 1.05.2021 pana la 31.05.2021, dupa cum urmeaza:1. Interzic temporar intrarea pe teritoriul Republicii Bulgaria a persoanelorsosind din India, Bangladesh, Brazilia si tarile si teritoriile din Africa, scu exceptia persoanelor care sunt cetateni bulgari si a persoanelor cu statut permanent,resedinta pe termen lung sau pe termen lung pe teritoriul republicii Bulgaria si membrii familiei lor....5. Persoanele, cu exceptia celor de la punctul 1, care intra pe teritoriul Republicii Bulgaria, indiferent de nationalitatea lor si de tara din care provin, sunt admise teritoriul tarii, la prezentarea unuia dintre urmatoarele documente:(a) un document privind schema de vaccinare completa impotriva COVID-19. Pentru finalizat schema de vaccinare se ia administrarea unui numar adecvat de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 mentionat in anexa nr. 1 si expirarea unei perioade de 14 zile de la data administrarii ultimei doze. Documentul trebuie sa contina numele persoana, scrisa in latina, conform documentului de identitate cu care calatoreste, data la nastere, datele la care au fost administrate dozele respective de vaccin, in scop comercial numele si numarul lotului vaccinului impotriva COVID-19, numele a producatorului / titularului autorizatiei de introducere pe piata, tara emitenta si numele autoritatii competente emitente;(b) un document care arata rezultatul pozitiv al unui test efectuat prin metoda a reactiei in lant a polimerazei sau testul rapid al antigenului pentru COVID-19 - pentru indivizi a suferit de COVID-19 pentru perioada cuprinsa intre 15 si 180 de zile de la data studiului inscris in document. Documentul trebuie sa contina numele a persoanei conform documentului de identitate cu care calatoreste, date medicale unitatea care a efectuat ancheta (numele, adresa sau alte date de contact), data la care a fost efectuat testul de reactie in lant al polimerazei sau test rapid de antigen pentru COVID-19, scris in metoda latina (PCR sau RAT) si Rezultat pozitiv, permitand interpretarea documentului", se arata in comunicatul autoritatilor de la Sofia.