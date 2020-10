Bulibaseala juridica la investirea lui Nicusor Dan: "Din pacate, preluarea mandatului meu va mai intarzia 7-10 zile"

"Din pacate preluarea mandatului meu va mai intarzia 7-10 zile, ceea ce nu e deloc bine din perspectiva crizei medicale in care ne aflam. Iata explicatia:Codul Administrativ spune ca Primarul General isi preia mandatul (depune juramantul) odata cu Consiliul General.Si Primarul si Consiliul trebuie validati anterior de instanta Codul Administrativ are o formulare usor neclara asupra instantei competente pentru Bucuresti: primarul si consiliul sunt validati de judecatoria in raza careia se afla circumscriptia in care au avut loc alegeri.Tribunalul Bucuresti a validat mandatul meu acum cateva zile, apreciind ca, intrucat nicio judecatorie de sector nu acopera circumscriptia Bucuresti, competent este Tribunalul Bucuresti.Azi insa, printr-un alt complet, Tribunalul Bucuresti a trimis dosarul de validare a consilierilor generali la Judecatoria Sector 1. Dupa motivare (peste 1-2 zile), dosarul va ajunge la Judecatoria Sector 1. Probabil Judecatoria va trimite la Tribunal. Se va constata conflict de competenta si dosarul va ajunge la Curtea de Apel, care va trimite la Tribunal.Dupa asta vom mai astepta doua zile pentru un eventual apel".