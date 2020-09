"Buna ziua! Vreau sa trimit o pisica". Cele mai amuzante solicitari primite de firmele de curierat din Romania

De la instructiuni de administrare a medicamentelor primite prin curier la trimiterea animalelor de companie care stau cuminti in cusca, solicitari de transport pentru oameni, sicrie, stupi de albine, cai si produse perisabile pana la preluarea mobilei din casa, pentru a fi dusa la noua locuinta a clientului, reprezentantii firmei de curierat au selectat cele mai populare cerinte si perle venite din partea consumatorilor, potrivit Stirile Protv.ro Aceasta lista a fost publicata ca parte a campaniei de educare "Am / n-am expediat" prin care compania isi propune sa informeze consumatorii cu privire la obiectele care pot fi livrate utilizand serviciul de curierat al companiei, precum si regulile importante ce trebuie urmarite pentru expedierea in deplina siguranta a coletelor.- "Buna ziua, pot sa trimit un colet? Are dimensiuni cam cat o pisica." "Da, ce contine?" "O pisica."- "Buna ziua! As vrea sa trimit baiatului meu un colet" "Sigur, ce doriti sa livrati?" "Niste jambon afumat, carnati si pui congelati, e plecat la Bucuresti la facultate, sa nu-i fie foame."- "Mi-a sosit astazi televizorul pe care l-am comandat, dar nu functioneaza. Poate veni cineva de la Urgent Cargus sa-l ridice, sa-l repare si apoi sa mi-l aduca inapoi?"- "Care este pretul pentru care un curier este dispus sa ridice trei saci de porumb, sa ii duca la moara (doua localitati mai departe), sa astepte ca morarul sa macine porumbul si apoi sa-i aduca la locul de unde au fost ridicati?"- "Doresc sa trimit un colet." "Ce contine coletul?" "O urna cu cenusa bunicii."- "Vreau sa trimit un papagal." "Nu putem livra animale vii." "Dar de ce? E mic, nu tipa!"- "Ce doriti sa trimiteti?" "Un cosciug. Are dimensiuni standard, cam cat are un mort asa... nu stiu, cat ziceti si dumneavoastra."- Un alt client a solicitat curierului care efectua livrarea sa-i scrie prietenei lui pe un biletel "TE IUBESC!"Citeste si: