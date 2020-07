Buzau: 60 de pacienti cu coronavirus sunt izolati la domiciliu pentru ca nu mai sunt locuri disponibile in spital

Conform reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica, urmare a ocuparii tuturor paturilor din spitalele si sectiile pentru COVID 19, s-a luat decizia ca 60 de bolnavi cu coronavirus sa fie lasati in izolare la domiciliu."Intrucat la acest moment, in judetul Buzau, toate paturile destinate internarii acestei categorii de pacienti sunt ocupate, un numar de 60 de pacienti confirmati pozitiv, asimptomatici sau cu simptomatologie usoara, se afla in izolare la domiciliu.", transmite conducerea DSP Buzau.Reprezentantii DSP Buzau spun ca vor trebui gasite solutii ca si acesti bolnavi sa fie evaluati de un medic.Autoritatile din Buzau au trrimis la Bucuresti o solicitare prin care sa fie aprobat ca spitalul CFR din municipiu sa devina unitate suport pentru tratarea bolnavilor COVID-19, dat fiind ca in spitalul judetean si in cel din Rm.Sarat, paturile sunt ocupate, insa pana acum nu a venit nici un raspuns.Judetul Buzau are raportate luni 26 de noi cazuri de COVID-19, cu un total de 1181 de bolnavi de la inceputul pandemiei. Dintre acestia, 654 s-au vindecat iar 34 au decedat