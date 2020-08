Buzau: Aproximativ 12.000 de pui au murit intoxicati cu fum in urma unui incendiu

Incendiul a fost semnalat marti dimineata. La fata locului s-au deplasat pompierii de la Detasamentul Urziceni, din judetul Ialomita, cu 2 autospeciale cu apa si spuma, in sprijin venindu-le un echipaj SMURD si voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din localitate. In momentul sosirii echipajelor la locul evenimentului, incendiul se manifesta cu degajari mari de fum in interiorul halei.Pompierii au actionat aproximativ 3 ore pentru lichidarea incendiului. Nu a existat pericol de extindere la vecinatati.Au ars instalatia de iluminat, instalatia sistemului de adapare si hranire a puilor si sistemul de deschidere a ventilatiei in hala.De asemenea, in urma incendiului au murit aproximativ 12.000 de pui de o zi, din cauza intoxicarii cu fum.Pompierii impreuna cu personalul au salvat aproximativ 24.000 de pui din hala afectata de incendiu.Cel mai probabil, incendiul a fost provocat de un scurtcircuit electric la un cablu electric defect, neizolat corespunzator sau cu izolatia deteriorata.