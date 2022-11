Buzau: O femeie si-a ucis copilul in varsta de un an si apoi s-a sinucis

O femeie de origine irakiana si-a ucis miercuri copilul in varsta de aproape un an, in Buzau. Se pare ca aceasta ar fi dat drumul la gaze cu scopul de a se sinucide, insa micutul de 11 luni a cazut victima gestului mamei.

Dupa moartea copilului, femeia s-a sinucis, relateaza Antena 3.

Tanara, in varsta de 26 de ani, a fost gasita spanzurata in casa, informeaza Realitatea Tv.

Trupul copilului a fost gasit in bucatarie asezat pe o perna.

Florina Crucianu, IPJ Buzau, a declarat la Antena 3 ca politia a fost anuntata de sotul tinerei, deoarece nu reusea sa intre in locuinta, iar sotia nu ii raspundea.

Barbatul este un cunoscut medic arab de la Spitalul Judetean.

Nu se stie daca femeie a mai avut tentive de sinucidere in trecut.

Politia efectueaza cercetari la fata locului.

