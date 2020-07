Buzau: O suta de persoane diagnosticate cu COVID-19 se afla in izolare la domiciliu. Locurile din spitale sunt ocupate

Potrivit sursei citate, datele furnizate de Directia de Sanatate Publica releva ca, in ultimele 24 de ore, in judetul Buzau au fost confirmate 36 cazuri noi de imbolnavire cu noul coronavirus , 5 pacienti fiind testati si diagnosticati la laboratoare private si 5 in unitati sanitare din Bucuresti.Pacientii nou confirmati au varste cuprinse intre 10 si 89 de ani."Intrucat la acest moment, in judetul Buzau, toate paturile destinate internarii acestei categorii de pacienti sunt ocupate, un numar de 100 de pacienti confirmati pozitiv, asimptomatici sau cu simptomatologie usoara, se afla in izolare la domiciliu", se arata intr-un comunicat de presa al Prefecturii Buzau, remis joi AGERPRES.De la inceputul pandemiei, in judetul Buzau au fost diagnosticate cu COVID-19 un numar de 1.285 de persoane, dintre care 35 au decedat.