Buzau: Primul caz de infectare cu virusul West Nile din acest sezon - un barbat din judetul Prahova care a locuit mai multe saptamani in comuna Beceni

Potrivit dr.Carmen Scantei de la DSP Buzau, virusul West Nile a fost confirmat la un barbat de 66 de ani, originar din Prahova, care a locuit in comuna Beceni inainte de a fi infectatIn urma anchetei epidemiologice, s-a stabilit ca barbatul a locuit la Beceni in perioada 16 mai-1 iunie, unde a fost muscat de tantar si a dezvoltat meningita cu virus West Nile.Barbatul a fost tratat in spital, in judetul Prahova.Este primul caz de acest gen inregistrat in acest sezon cald in judetul Buzau si in regiune.Cazul a fost anuntat si pe pagina de Facebook a Primariei Beceni. Primarul comunei, Laurentiu Constantin, a anuntat ca a dispus dezinsectia in zona casei de vacanta a prahoveanului si in imprejurimi, unde sunt baltiri de apa.In sezonul 2019, in perioada 03.06.2019-27.11.2019 au fost inregistrate 66 cazuri de infectie cu virusul West Nile. S-au inregistrat opt decese: Calarasi - 1, Constanta - 1, Bucuresti - 1, Buzau - 1,Iasi - 1, Olt - 1, Teleorman - 1 si Vrancea - 1.